GFVip, il ritorno di Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello

GFVip, l'annuncio del ritorno di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, conosciuto anche come la regina Malgy, è pronto a varcare di nuovo la soglia della casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio dell'ingresso nel reality di Canale 5 è avvenuto tramite i canali social ufficiali dello stesso vip: "Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì 30 novembre entrerò nella casa del @grandefratellotv“.

GFVip, Cristiano Malgioglio: "Ho bisogno di socializzare"

In un'intervista rilasciata al settimanale "Chi", Cristiano Malgioglio aveva già anticipato i motivi di questo ritorno dopo l'esperienza del 2017, e ora ribadisce: "Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico @alfosignorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip, perché io non sono né l’uno né laltro. Sono uno di voi. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo”.