Gigi Cifarelli e l'icona R&B Ronnie Jones: Jazz Club, ecco quando e dove Serata speciale martedì 23 aprile per l’appuntamento della rassegna “Jazz Club" al Jazz Café di Milano. Insieme a Gigi Cifarelli ci sarà un ospite d’eccezione, Ronnie Jones, icona dell’R&B e Funky & Soul; i due saliranno insieme sul palco per offrire al pubblico una session memorabile. Un artista con il Soul nel sangue, Jones è considerato uno dei cantanti più originali e versatili della scena musicale europea. Inizia la sua carriera in Inghilterra, dove si unisce ai Blues Incorporated con Alexis Korner, Jack Bruce, Cyril Davis, Johnny Parker e Ginger Baker. Successivamente forma la band The Nightimers con John McLaughlin, prima di trasferirsi in Italia per unirsi al cast della produzione locale di Hair. Si esibisce poi con artisti come Claudja Barry e Cooper Terry, ed entra nelle classifiche italiane con Funky Bump (Atlantic, 1976). Negli anni '70 e '80 Jones lavora come musicista, DJ e conduttore televisivo presso la RAI e Radio 105 Network. Dal 1980 al 1985 conduce il programma televisivo Popcorn e nel 1988 scrive per Zucchero la canzone Bambino Io, Bambino Tu. Ad oggi l’artista è regolarmente in tournée con la sua band, The Soul Syndicate.

Il Jazz Cafè punta a confermarsi come uno dei poli attrattivi dell’intrattenimento e della ristorazione della città: un locale easy-chic dall’anima sofisticata ed esclusiva, un luogo dalla forte personalità che diventa lo spazio ideale per serate indimenticabili; lo storico locale è ormai da trent’anni il cuore pulsante della movida di Corso Sempione, situato a pochi passi dall’Arco della Pace. Il bistrot dallo stile parigino è apprezzato da un pubblico sempre più trasversale ed internazionale grazie a uno stile di intrattenimento unico nel suo genere, fatto di musica, alta cucina e divertimento in un ambiente dinamico e attraente.

Ingresso libero, previa prenotazione per la cena. Consumazione obbligatoria per chi non cena. Sul sito ufficiale jazzcafe.it è possibile visionare il menù dell'offerta food & drink, tutte le sale del locale e prenotare online il proprio tavolo.