Giornata internazionale del caffè con gli specialty coffees: da MammaMia a Ethiopia Almaz Teklu

La Giornata Internazionale del Caffè? Si celebra in queste ore, per la precisione è martedì 1° ottobre. E Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane, la festeggia con la sua ampia selezione di specialty coffees, tostati artigianalmente a Firenze: dalle miscele raffinate ai caffè monorigine, senza dimenticare i signature coffees, sempre più apprezzati. Ditta Artigianale, nata con l'anima di una torrefazione, infatti, pone al centro dell'offerta il caffè di alta qualità dalla filiera corta e trasparente. La torrefazione fiorentina di Francesco Sanapo incarna da sempre l'essenza dell’Italian Modern Espresso, fondendo perfettamente la tradizione italiana con la finezza dei chicchi di altissima qualità̀ provenienti da aziende agricole accuratamente selezionate in tutto il mondo. Lo specialty coffee di Ditta Artigianale, non a caso, è un viaggio esperienziale che comincia in un luogo lontano e termina nella tazzina, che al contempo rappresenta una persona, una storia, un volto e un Paese. L’eccellente qualità delle proposte di Ditta Artigianale è stata riconosciuta anche dalla Guida Bar d'Italia 2025 del Gambero Rosso, che le ha recentemente attribuito Tre Chicchi e Tre Tazzine.

Giornata internazionale del caffè - MammaMia, la miscela per espresso coltivata dalle donne

La miscela 100% arabica MammaMia è stata creata con passione utilizzando caffè provenienti da quattro affascinanti Paesi - Perù, Costa Rica, Etiopia e Honduras – e assicura un'esperienza sensoriale che incanta i sensi grazie alle note di cioccolato, ciliegia matura, caramello e mandorla. Con chicchi provenienti da coltivazioni gestite da donne, la miscela è un omaggio alle figure femminili nel mondo del caffè, in particolare alla mamma di Francesco Sanapo che non apprezzava i caffè troppo acidi. E così i chicchi provenienti dal Perù portano una dolcezza morbida, quelli dalla Costa Rica offrono una fresca acidità fruttata, i chicchi dall'Etiopia regalano un tocco floreale e quelli dall'Honduras donano una piacevole complessità di spezie.

Giornata internazionale del caffè - Ethiopia Almaz Teklu, iI caffè monorigine dalle note esotiche

Gli specialty coffee monorigine di Ditta Artigianale, 100% arabica, sono un vero e proprio viaggio tra le sfumature del caffè, garantito dall’eccellenza dei chicchi provenienti dalle migliori aziende del mondo, scoperte grazie alla passione e al lavoro minuzioso di Francesco Sanapo. L’Ethiopia Almaz Teklu proviene dalla regione di Chelchelie, in Etiopia, dove viene prodotto utilizzando le Mixed Heirloom, varietà locali miste che contribuiscono alla diversità e alla complessità del suo profilo di gusto. Non a caso, all'assaggio include note di ciliegia rossa, kiwi e limone, offrendo una dolcezza succosa e fruttata, con un accenno di acidità bilanciata, una freschezza vibrante e una nota leggermente esotica. Il caffè Ethiopia Almaz Teklu è sottoposto a un processo di lavorazione lavato, che prevede la rimozione della polpa e della mucillagine dai chicchi di caffè prima dell'essiccazione, conferendo una maggior pulizia e chiarezza nel gusto, permettendo anche alle note distintive di emergere in modo più definito. Indicato per essere gustato anche attraverso il metodo di estrazione filtro.

Giornata internazionale del caffè - I signature coffees: Coffeemisù e Salted Caramel Latte

Nati dall’incontro i caffè selezionati da Ditta Artigianale e l’estro creativo dei suoi baristi esperti, i signature coffees sono proposte sfiziose e originali, che sanno come incantare il palato anche dei clienti più esigenti. Il best seller è Coffeemisù, una deliziosa proposta ispirata al tiramisù a base di espresso, realizzata con uno strato di mascarpone dolce e panna home made, rifinita con una spolverata di cacao e biscotto. Salted Caramel Latte, invece, è una bevanda che unisce l’espresso al caramello salato artigianale e al latte, disponibile anche nella rinfrescante versione fredda, servita con cubetti di ghiaccio.