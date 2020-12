Gucci 'capovolge' gli occhiali, prezzo 513 €. Sui social incredulità e ironia

Gucci lancia gli occhiali da vista 'al contrario'

Gucci torna al centro dell'attenzione social tra incredulità e ironia per il nuovo lancio, un modello di occhiali da vista "capovolti" al prezzo di 513 euro. "Una versione non convenzionale delle montature a occhi di gatto ispirate agli anni '50 e '60", spiega, come riporta l'Indipendent, il sito. La descrizione recita: "Questi occhiali da sole sono presentati con un design invertito che ha creato un effetto capovolto. Le montature e le aste sono create utilizzando più strati di acetato bianco e nero. Dettagli floreali smaltati e un minuscolo logo Gucci arricchiscono ulteriormente il design".

Gucci, inverted cat eye sunglasses



Gucci, sui social impazza l'ironia sugli 'occhiali capovolti'

Sui social intanto è scattata l'ironia sul brand fiorentino, indiscusso protagonista italiano dell'alta moda, che di certo non è la prima volta che con il genio del suo direttore creativo, Alessandro Michele, mette in discussione ciò a cui siamo abituati. "Ma perché fate questo" c'è chi scherza, sul web, sulla montatura invertita, e ancora: "Questi designer vengono messi in quarantena e stanno impazzendo".