Gucci, da Poste Italiane un fancobollo per celebrare i 100 anni

Stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per celebrare l'anniversario dei cent'anni di Gucci, il francobollo raffigura un particolare dell'iconica stampa Flora, realizzata da Vittorio Accornero de Testa nel 1966, su cui campeggiano il logo del centenario dell'azienda e la leggenda 'Dal 1921', anno di fondazione della maison fiorentina.

"Il grande onore che ministero dello Sviluppo Economico ci ha conferito nell'anno del centenario di Gucci con questo francobollo conferma quello che tutti noi sentiamo profondamente, ogni giorno, nel nostro lavoro - commentano Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci e Alessandro Michele, direttore creativo del brand - chi lavora per questo marchio, questa casa che attraverso un secolo ha immaginato bellezza italiana e l'ha raccontata a un mondo globale è prima di tutto un custode.

Custode di questo sogno, della sua integrità, del rispetto e dell'adesione ai suoi valori fondanti: l'importanza dell'immaginazione. Questo francobollo regala a tutti noi grande orgoglio e ci stimola a essere ancora più fedeli, in futuro, alla bellezza del sogno di Guccio Gucci".

L'annullo del francobollo, stampato in trecentomila esemplari, sarà disponibile a partire da oggi, primo giorno di emissione, presso lo Spazio Filatelia di Firenze e di Milano. Per l'occasione, è stata inoltre realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18 euro.

La cartella filatelica è contenuta in una busta personalizzata. Il francobollo, al valore della tariffa B pari a 1,10 euro, e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.