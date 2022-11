Hunziker-Trussardi, ritorno di fiamma? Vittorio Feltri smonta tutti: la verità

Hunziker-Trussardi e l'incognita sul ritorno di fiamma: Feltri smonta tutto. Ecco la (sua) verità

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo una coppia? Il ritorno di fiamma, dopo la separazione annunciata a mezzo stampa qualche mese fa, sarebbe reale, o solo frutto di qualche gossip di troppo? In realtà, le ultime stories Instagram pubblicate dalla stessa Hunziker fanno pensare a un vero riavvicinamento con l'ex marito Trussardi: i due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi, belli felici e sorridenti, sia per un weekend di relax in Trentino Alto Adige che sotto casa della showgirl.

Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi, Vittorio Feltri racconta il suo retroscena

Ma l'apparenza a volte inganna. Secondo infatti il giornalista Vittorio Feltri sotto quei volti sorridenti e quelle foto a prova di like ci sarebbe dell'altro. Intervistato da Oggi il direttore di Libero ha infatti dichiarato: “Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice. Ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stano proprio come vengono raccontate. Per ora è incauto dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme. Lui è rimasto nella casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”.

Il giornalista coglie poi l'occasione per commentare la liaison tra Michelle Hunziker e il medico Giovanni Angiolini. “Non so come sia andata davvero tra il medico e Michelle, si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e due. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio”. Insomma, le intenzioni di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sembrano essere ancora così chiare. C'è chi spera in un ritorno di fiamma e chi no. Quello che è certo è che tra i due sia rimasto, a prescindere da tutto, un grande affetto e rispetto reciproco.