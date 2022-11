I sapori della Sicilia? In un cubo per Natale: da Modica all'Etna, Bronte e...

Sicilia, i sapori gourmet con la Cube Selection

Il gusto autentico della Sicilia - terra che racchiude un Melting Pot di culture e colonizzazioni che hanno nei secoli arricchito il patrimonio culturale e culinario dell’isola - attraverso un’esperienza di gusto unica: ecco Cube Selection.

Sicilia, la cucina più tipica in una Cube Selection

In occasione del Natale che si avvicina e per un’idea regalo divertente, alternativa ma soprattutto all’insegna della buona cucina, Cube Selection ha creato 8 speciali box che contengono prodotti siciliani di qualità con cui realizzare ricette dai sapori inconfondibili. Ogni cubo è ispirato ad un paesaggio particolare della Sicilia, celebrando le suggestive bellezze dell’isola: dalla box dedicata a Taormina a quella ispirata a Pantelleria, fino ad arrivare ai cubi dedicati all’Etna, a Bronte, a Marzameni, a Favignana, a Modica e a Trapani. Tutti luoghi mozzafiato della Sicilia.

I prodotti contenuti all’interno si prestano, inoltre, ad essere utilizzati in diverse occasioni: dalla colazione all’aperitivo, dal pranzo alla cena. Le parole chiave che descrivono Cube Selection sono semplicità e qualità, che rappresentano i sapori autentici della Sicilia resi letteralmente “a portata di click” per i clienti di tutto il mondo desiderosi di provare il gusto della tradizione. L’intento è, infatti, quello di garantire la possibilità di provare i tipici prodotti siciliani comodamente da casa propria, tramite grazie alla rete di fornitori esperti e competenti di cui si avvale l’azienda e tramite il sito web cubeselection.com con una piattaforma e-commerce che sarà disponibile da dicembre.

Le decorazioni eleganti e raffinate che caratterizzano i cubi di Cube Selection li rendono, inoltre, delle vere e proprie opere da esporre e collezionare dopo l’utilizzo degli ingredienti, trasformando il regalo di Natale in un oggetto con cui abbellire la propria casa. Cube Selection offre, quindi, un’esperienza che coinvolge diversi sensi: non solo il gusto e l’olfatto, ma anche la vista e persino il tatto, regalando un viaggio che esplora l’autentica cultura ed essenza siciliana. I cubi tra cui scegliere

Cube Selection Sicilia: da Pantelleria a Taormina, Modica e...





Attualmente, la proposta di Cube Selection comprende 8 cubi ispirati a luoghi caratteristici della Sicilia, con prodotti che spaziano dal dolce al salato.

Cubo Pantelleria: Quante volte, dopo una lunga giornata trascorsa tra mille impegni, si desidera di trovarsi magicamente su un’isola circondati solo da mare e natura? Il profumo delle arance siciliane e l’inconfondibile sapore dei pistacchi uniti a quello della crema di tonno, ingredienti essenziali del cubo dedicato a Pantelleria, regalano la sensazione di gustare un buon pasto in un Dammuso, ammirando il mare e godendosi il silenzio e la bellezza della Sicilia. Contiene un barattolo di crema di tonno con arance di Sicilia da e un barattolo di crema di tonno con pistacchi da 130 gr ciascuno (€ 12,00).

Cubo Taormina: con all’interno pesto mediterraneo e pasta biologica, questo cube dedicato a Taormina racchiude in un barattolo i sapori autentici della Sicilia. La sensazione sarà quella di un’estate siciliana, profumata di basilico e pomodoro fresco, un connubio di sapori in grado di trasportare sulla famosa terrazza panoramica di Taormina, dove il mare e la montagna si incontrano. Contiene un pacco di pasta biologica, formato gemelli, da 250 gr e un barattolo di pesto mediterraneo da 200 gr (€ 9,00).

Cubo Trapani: città che si affaccia sul mare limpido e caratterizzata da suggestivi vicoli attraversati dal vento che trasporta profumi invitanti, Trapani è protagonista del cubo che unisce ragù di pesce spada e busiate. Un abbinamento che esprime al meglio i gusti e la sapidità tipici di questa terra, che si caratterizza per la vicinanza delle saline. Contiene un pacco di pasta biologica, formato busiate, da 250 gr e un barattolo di ragù di pesce spada (€ 8,00).

Cubo Marzamemi: tra le proposte di pasta rientra anche il cubo ispirato alla pittoresca località di Marzamemi, dai caratteristici colori vivaci che richiamano il mare. che offre 250 g di rigatoncini di pasta biologica e 42 g di bottarga di tonno. Abbinata ai rigatoncini, in questo cubo dedicato a Marzamemi non può mancare la bottarga di tonno, che nasce da una lenta e accurata lavorazione ed è espressione della tradizione e della dedizione al mare che caratterizza il luogo dove si trova una delle tonnare più antiche e importanti di Sicilia. Contiene un pacco di pasta biologica, formato rigatoncini, da 250 gr e un barattolo di bottarga di tonno (€ 12,00).

Cubo Favignana: bagnata da un mare cristallino, la località di Favignana ospita un porto che fa da crocevia per diverse barche che trasportano il pescato del giorno e un suggestivo borgo caratterizzato dai profumi invitanti delle cucine. Nel cubo dedicato a Favignana il protagonista indiscusso è il pesce, con 200 g di filetti di pesce spada evo e 200 g di filetti di tonno evo, che rimandano ad una località dove i sapori e i profumi di mare fanno da padroni. Contiene un barattolo di filetti di pesce spada da 200 gr e un barattolo di filetti di tonno evo da 200 gr (€ 20,00).

Cubo Modica: un cubo che racchiude un’esplosione di sapori con un solo ingrediente di base, il cube dedicato a Modica offre una selezione di cioccolato estremamente variegata, per accontentare anche i più esigenti. Si passa dalla dolcezza della vaniglia e della cannella, al gusto deciso dell’arancia, per non parlare della vivacità del peperoncino e dell’inconfondibile aroma del pistacchio, fino ad arrivare all’intensità e la forza del Nero d’Avola. Il cubo regala una passeggiata tra le antiche strade di Modica, ammirando incantevoli monumenti barocchi e perdendosi tra i laboratori in cui si produce il cioccolato Contiene una barretta di cioccolato da 50 gr alla cannella, una barretta di cioccolato da 50 gr alla vaniglia, una barretta di cioccolato da 50 gr all’arancia, una barretta di cioccolato da 50gr alla nocciola, una barretta di cioccolato da 50 gr al Nero d’Avola, una barretta di cioccolato da 50 gr al pistacchio e una barretta di cioccolato da 50 gr al peperoncino (€ 18,00).

Cubo Etna: dalla forza ed esplosività del vulcano alla tavola. Questo cubo dedicato all’Etna contiene un mix di sapori esplosivi, con il rosso intenso del ciliegino e la vivacità del peperoncino. Ingredienti che possono essere utilizzati non solo come condimento per la pasta durante un pranzo o una cena, ma anche come crema da spalmare sui crostini durante un aperitivo. La sensazione è quella di trovarsi ai piedi dell’Etna. Contiene un barattolo di crema al ciliegino da 300 gr e un barattolo di crema al peperoncino da 200 gr (€ 14,00).

Cubo Bronte: altro cubo dall’estrema dolcezza è quello legato a Bronte, in cui è possibile trovare tre diverse creme tra pistacchio, cioccolato e mandorle, da 100 g l’una, che rimandano a un mix di sapori particolare e goloso, dato dalla frutta secca proveniente dai piedi dell’Etna e dal cioccolato. Tre sapori autentici che si prestano ad iniziare la giornata con la giusta carica di energia, per una merenda golosa e particolare oppure per concludere in bellezza il pasto. In questo cubo non può mancare il pistacchio, famoso “oro verde” della località di Bronte. Contiene un barattolo di crema di cioccolato da 100 gr, una crema di mandorle da 100 gr e una crema di pistacchio da 100 gr (€ 18,00). Cube Selection L’azienda nasce in Sicilia, ad Enna, dall’iniziativa di Michele Sabatino e Dario Rota, due manager/imprenditori con alle spalle diverse esperienze nazionali e internazionali. Michele Sabatino è esperto in politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione. Si occupa di progetti di cooperazione allo sviluppo e di sviluppo locale. Attualmente è anche General Manager della Euroconsult Italia e della East Business Consulting Ltd di Shanghai, oltre a rivestire il ruolo di Consigliere Economico della Camera di Commercio Italo-Brasiliana di San Paolo.

Cube Selection, chi è Dario Rota

Dario Rota è stato per 10 anni responsabile per le attività del Gruppo Fiera Milano in Asia, ha lavorato con ruoli di rilievo nell’organizzazione di eventi internazionali complessi come Expo Shanghai 2010 ed Expo Milano 2015. Dal 2017 è CEO di DR&Partners, società di consulenza aziendale e strategica per lo sviluppo internazionale e dal 2020 Presidente di PromoExport Italia, Rete di Imprese per l’Internazionalizzazione.