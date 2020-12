Idee regalo da mettere sotto l’albero per un Natale diverso

di Silva Valier

Il Covid non fermerà il Natale, ma sarà un Natale senz’altro insolito, forse da trascorrere lontano dalle persone più care, quelle che contano davvero, ma sempre e comunque in grado di scaldare il cuore.

Il lockdown, che ha bloccato lo shopping in quasi tutta Italia, è diventato ora soft, meno rigido. Se da un lato è dirompente la voglia di dare il via alla corsa ai regali natalizi, dobbiamo dall’altro rispettare tutte le regole imposte dalle restrizioni sanitarie. Partiamo allora da casa armati di mascherina, disinfettante per le mani e lista dei desideri, stando attenti alla distanza interpersonale.

Accompagnati dall’immancabile ansia di azzeccare le sorprese da fare e quindi per non rischiare di fare doni “sbagliati”, sarà meglio puntare su qualcosa di utile e senza tempo, ritagliato intorno alle esigenze, alla personalità e ai gusti di chi li riceve.

Ecco allora alcuni suggerimenti per dire “ti ho pensato”, che regaleranno gioia e piacere a grandi e piccoli senza alleggerire troppo il portafoglio.

Un regalo unico per una persona speciale wellness oriented lo troveremo da haimēwy Project, che mette al primo posto i suoi caldi e confortevoli pantaloni e felpe con cappuccio molto cool. Ideali per i momenti di relax dopo le attività outdoor o per chi lavora in smart working e desidera mantenere un certo stile anche stando in casa, sono seducenti capi made in Italy che, al di là del comfort, incanteranno per il loro design “sartoriale”. Basici ma ricercati, sono realizzati in morbidi materiali di alta qualità, ottenuti in modo sostenibile.

Quest'anno Babbo Natale si è proprio ingegnato e ha confezionato il regalo perfetto: un piccolo pacchetto che contiene però una grande emozione: i nuovi occhiali da sole Miu Miu Eyewear, linea Scenique che si caratterizzano per l’allure glamour e ricercata. La montatura oversize presenta lenti rimless decorate con una trama delicatamente incisa con una combinazione di preziose micro perle e luminosi cristalli. Il modello è disponibile anche nella versione libera senza ornamenti. Nei toni dell’oro e dell’acciaio, è abbinato a lenti specchiate, sfumate o dai toni pieni. Con Miu Miu logo Lettering.

I pensieri da mettere sotto l'albero sono tanti! Le borse ad esempio, sono un'idea regalo perfetta, sempre gradite da regalare e da regalarsi. Uoman, brand che veste le donne più sofisticate facendole sentire a proprio agio in qualsiasi occasione, propone una serie di bag d’effetto che fanno tendenza. Che siano morbide tracolle in catena o borse intrecciate in ecopelle, non si potrà davvero rinunciare a questi veri e propri oggetto del desiderio.

Nel periodo più atteso e magico dell’anno bisogna essere pronti a stupire, anche quando si parla di regali. Da oggi Yamamay presenta nei suoi negozi una stupenda linea di Loungewear Cashmere pensata per essere indossata nei momenti di relax in casa, per lo smart working, ma anche per uscire nelle giornate più rigide dell’anno. Realizzati con fibre naturali quali il cashmere e il cotone, i capi, raffinati ed essenziali, sono l’alleato perfetto per stare calde e comode nelle giornate invernali. Eleganti e femminili, sono modelli pratici, versatili e polifunzionali, disponibili nella doppia variante colore grigio antracite e beige melange, colori neutri passepartout nel guardaroba.

Sarà un gift molto gradito agli amanti della bicicletta lo zaino Osprey Escapist, ideale per i pendolari al lavoro e per le uscite in mountain bike. Grazie al pannello sullo schienale AirScape™ lo zaino fornisce supporto e ventilazione, mentre gli spallacci Biostretch™ lo mantengono aderente alla schiena. Sulla cintura doppie tasche con zip, per permettere di prendere velocemente l’essenziale durante il percorso; sugli spallacci e internamente tasche anti graffio per tenere a portata di mano cellulare ed occhiali, mentre il casco potrà essere agganciato esternamente grazie al sistema Lidlock™. Mantenersi idratati quando si pedala è di assoluta importanza: con il rapido accesso alla tasca esterna sarà facile afferrare la borraccia. In escursioni di più giorni, sarà possibile trasportare un carico maggiore grazie alla compressione InsideOut™ e alle tasche elastiche PowerMesh™.

Per addolcire il Natale, in particolare in un momento come questo, deliziosi, golosi e racchiusi in eleganti e romantiche confezioni sono i panettoni artigianali di alta qualità firmati Loison Pasticceri dal 1938: da quello classico della tradizione di Milano, a ricercati gusti gourmet che conquisteranno gli amanti dei sapori inconsueti come il panettone al mandarino, al caramello salato, all’amarena, ai limoni e anche al gusto cioccolato, marron glacé e molti altri. Soffici e prelibati anche i pandori. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per festeggiare un dolce Natale all’insegna del gusto e della qualità. La vetrina virtuale www.loison.com ne racconterà tutte le qualità, segreti, ingredienti e magia!

E cosa scegliere per i wine lovers? Non si sbaglia mai con il Prosecco DOC Treviso Brut Mionetto di Prestige Collection, la linea più classica della cantina di Valdobbiadene che dal 1887 ci regala strepitose creazioni. Dal sapore intenso di liquirizia, miele e acacia e dal profumo fruttato di mela golden, è racchiuso in un’elegante e inconfondibile gift box total orange che lo rende ancora più esclusivo. Fresca, frizzante e armoniosa, è l’etichetta ideale per celebrare le festività e trasformare ogni brindisi in attimi gioiosi e di pura convivialità. Spazio quindi a queste bollicine di grande finezza, per regalare piacere ed emozione a chi le degusta.

Un pacchetto di bellezza sotto l’albero è ormai il regalo di tendenza per ogni ricorrenza e festività, quanto mai gradito da mamme, sorelle, amiche e colleghe. Come i coffret natalizi Clarins che, oltre a racchiudere il meglio di natura e scienza, sono molto più di semplici cofanetti in quanto promuovono un progetto di riforestazione in Indonesia a fronte dell’acquisto di uno dei 4 coffret di Natale. Protagonista assoluto è il best-seller mondiale Double Serum, 2 sieri in 1 per ridurre visibilmente i segni dell’età. Nei coffret, a scelta anche la linea Extra-Firming dedicata alle quarantenni, che agisce all’origine della tonicità cutanea e Multi-Intensive dall’azione ridensificante e antimacchia, per le donne di 50 anni e più.

L’attenzione al sociale e all’ambiente sono valori che da sempre caratterizzano anche Pupa Milano, specialista nel settore del make-up made in Italy, che con il lancio della collezione cofanetti make up Squirrel ha deciso di piantare con Treedom 1000 alberi in Ecuador e Kenya, dando vita alla foresta Pupa. Una foresta fatta di alberi da caffè, aranci, limoni, peri d’acqua e mangrovie bianche, che in 10 anni assorbiranno dall’atmosfera 260.000kg di CO², una quantità che basterebbe a riempire ben 1.354 tir! Dal design minimal ed essenziale, sono divertenti trousse per trucco viso, occhi e labbra, realizzate in vivaci colori e caratterizzate da linee morbide che raffigurano uno scoiattolo.

Un must da regalare o regalarsi è la piastra per capelli, uno degli accessori hi-tech fondamentali per le chiome delle donne. Per sistemare i capelli da soli a casa, lisciarli o fare le onde o per passare da un’acconciatura all’altra senza andare dal parrucchiere non è complicato: in aiuto viene L’Oréal Professionnel con la nuova piastra a vapore Steampod 3.0 Karl Lagerfeld Limited Edition. La piastra utilizza un nuovo sistema di lisciatura a vapore ultrapotente, per acconciature lisce o mosse veloci da realizzare e dal risultato professionale. Il tocco delicato ma potente del vapore permette uno styling due volte più veloce rispetto ad una piastra tradizionale, con il 78% dei danni in meno, per capelli più morbidi e setosi. Che sia un liscio vaporoso, un liscio naturale, un mosso a onde, con questa straordinaria piastra è proprio come avere un parrucchiere a domicilio, pronto a consegnarti una messa in piega ben fatta!

Dal momento in cui dovremo continuare a trascorrere l’inverno in gran parte in casa, dove stare semplicemente con la propria famiglia, Primark potrà trasformare il salotto in un place to be. Quando si tratta di cuscini, più sono meglio è, e cambiare le federe dei cuscini è un modo semplice ed economico per rinnovare divani, sedie e angoli accoglienti della casa. Basta sostituire i colori delle vecchie federe con nuove e preziose tonalità gioiello e mixare velluto e ciniglia per un effetto elegante e deluxe.

Il rosso è indubbiamente il colore per eccellenza della tradizione natalizia, un colore vivace che trasmette vitalità e una straordinaria energia. Perfetto per arredare la casa e da indossare, è un must have sempre presente nelle tendenze moda e design. Cinelli Piume e Piumini ha scelto il calore del rosso nelle sue nuance per le proposte regalo di questo Natale: plaid perfetti sul divano per scaldarsi nei momenti di relax e utili in camera da letto, trapunte morbide e calde disponibili in tre diversi gradienti termici da scegliere in base alle proprie esigenze di calore e sciarpe soffici e avvolgenti da indossare in qualsiasi occasione. All’insegna dello stile e dell’eleganza, sono tutti prodotti ricercati nelle texture e di alta qualità certificata.

E’ un simbolico invito al viaggio l’iconica lampada Valigia disegnata da Ettore Sottsass per Stilnovo, che torna con un design fedele all’originale del 1977. Ironica e informale, è fornita di una piccola maniglia e due archi portanti in tubo rosso connessi alla volta in metallo, che contiene la luce. Una piccola architettura senza confini precisi, dichiaratamente pensata per essere portata ovunque. Il risultato è una lampada divertente e versatile, di buon auspicio per quando si tornerà a essere liberi viaggiatori nel mondo.

Natale, si sa, è il momento dell’anno in cui i più piccoli sognano scrivendo le loro letterine a Babbo Natale e i loro desideri si realizzano. I prodotti proposti dai licenziatari Mattel sono il regalo perfetto da far trovare sotto l’albero: Barbie, la fashion doll più famosa al mondo, è pronta a far scatenare la creatività e ad ispirare la fantasia di tutte le bambine grazie ai prodotti licensing firmati Lisciani e Grandi Giochi. I maschietti potranno sfrecciare verso nuove sfide adrenaliniche con i nuovi veicoli radiocomandati Hot Wheels by MondoMotors e la nuovissima pista elettrica di Grandi Giochi e anche i più piccini potranno “cavalcare” verso le loro prime avventure grazie ai cavalcabili Fisher-Price e Little People di Jakks!

La ricerca dei doni più adatti, si sa, è un’impresa delicata e il tempo stringe: i regali non possono aspettare, perché non c’è Natale che si rispetti senza strenne, pacchetti e confezioni colorate da scartare. Have a Merry Christmas!