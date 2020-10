Ikea lancia Buy Back, buoni spesa ai clienti in cambio di mobili usati

Ikea lancia il black friday alternativo a sostegno dell'economia circolare. In Italia dal 27 novembre al 6 dicembre gli articoli senza graffi, saranno pagati il 50% del prezzo originale, quelli con piccoli graffi il 40% e quelli con diversi graffi riceveranno il 30%. I prodotti saranno rivenduti nell'angolo occasioni dei negozi della multinazionale svedese. Buy Back sarà attiva in 27 Paesi.

"La visione di Ikea è sempre stata creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, che nel momento attuale significa permettere a tutti di vivere una vita sostenibile, in modo semplice e accessibile. Essere circolari è un'ottima opportunità di business e, al tempo stesso, una responsabilità. La crisi climatica ci impone di ripensare radicalmente le nostre abitudini di consumo" ha spiegato Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer del gruppo Ingka.

"Un'economia circolare si può raggiungere solo attraverso gli investimenti e la collaborazione con i clienti, le altre imprese, le comunità locali e i governi, in modo da azzerare i rifiuti e innescare un ciclo di riparazione, riutilizzo, riadattamento e riciclaggio".

Il programma Buy Back

I clienti per restituire a Ikea i mobili usati e ottenere i buoni spesa devono portarli montati in uno store Ikea, dopo la valutazione preliminare da richiedere online. “Un co-worker Ikea" spiega l’azienda svedese, "effettuerà la valutazione finale del tuo prodotto e ti comunicherà il valore stimato. Se il valore stimato ti sarà gradito, riceverai un buono acquisto da spendere in negozio. Il buono è valido per 2 anni I tuoi mobili saranno rivenduti all’Angolo Occasioni del nostro negozio, allo stesso prezzo che ti è stato riconosciuto, più IVA”.