Il Mannarino cala il poker a Milano sul Naviglio: un format di successo

Il Mannarino apre il quarto locale a Milano

Il Mannarino prosegue la sua espansione e apre la sua quarta bottega di quartiere in città, precisamente sui Navigli, uno dei luoghi più caratteristici e amati dai milanesi. ln Alzaia Naviglio Grande, 2, a pochi passi dalla Darsena - meta di aggregazione per eccellenza con i suoi scorci pittoreschi e l’inconfondibile atmosfera - sarà possibile ritrovare tutti gli elementi caratterizzanti del brand: dal bancone della macelleria ‘come una volta’, dove scegliere tra un’ampia selezione di prodotti di alta qualità, alla sala del ristorante con il suo arredo caldo e familiare, in cui gustare comodamente seduti il proprio taglio di carne accompagnato da un calice di vino. Una nuova apertura che conferma il successo del format nato nel 2019 dall’idea dei due giovani imprenditori Gianmarco Venuto e Filippo Sironi e che del consumo consapevole di carne – quella buona per le persone e per la terra – ha fatto la sua filosofia.

Il Mannarino, locale sul Naviglio Grande

Il locale che affaccia sul Naviglio Grande, si aggiunge alle altre tre location meneghine dell’insegna, ben distribuite sul territorio, e permetterà a tutti i cittadini di avere la propria macelleria di fiducia a pochi passi da casa. Il nuovo Mannarino coniuga tutti gli elementi tipici dei locali della zona con un design inconfondibile e un’attenzione ancora maggiore all’estetica: l’iconico ingresso, decorato con piatti in ceramica e piante di diverse tipologie, dà il benvenuto agli ospiti e li accompagna verso l’interno del locale. Ad accogliere i clienti dietro al bancone della macelleria ci pensa il Mannarino, pronto a guidarli nell’acquisto: anche in Alzaia Naviglio Grande sarà possibile scegliere tra la ricca offerta di bombette, preparate secondo la tradizione, le succulente costate e i più svariati tagli di carne. Per chi desiderasse gustare in loco le specialità del Brand, sono presenti al piano terra due ampie sale arredate con ceramiche pugliesi realizzate a mano, originali dettagli e l’immancabile ulivo. Salendo al primo piano è possibile raggiungere un’altra sala e un’incantevole terrazza, perfetta per godersi le giornate di sole.

Il Mannarino, un format di successo

“Questa nuova apertura rappresenta per noi il raggiungimento di un obiettivo molto importante. Ora siamo presenti in città in maniera capillare e offriamo ai clienti un’esperienza di consumo autentica, come nelle macellerie di una volta, qualunque sia la loro zona di riferimento. Quella dei Navigli è inoltre una piazza molto importante per la ristorazione, non poteva mancare lì un Mannarino di fiducia!”, raccontano Gianmarco Venuto e Filippo Sironi. “Quello che caratterizza il nostro format rimane l’innovativo approccio multicanale: i clienti possono infatti acquistare i prodotti al banco della macelleria o gustarli direttamente nelle sale del ristorante. Naturalmente è anche possibile scegliere online la propria spesa, lavoriamo quotidianamente per implementare le esperienze di acquisto sull’eCommerce. Parallelamente ai progetti di business portiamo avanti con determinazione il nostro impegno nel diffondere la corretta conoscenza del mondo della carne con una particolare attenzione al benessere degli animali e degli uomini, questo anche grazie a un processo di selezione sempre più rigoroso che privilegia i piccoli produttori italiani e le referenze biologiche. Ci stiamo muovendo in maniera sempre più netta verso questa direzione” concludono i due founder.

Creare la nuova macelleria di quartiere e promuovere il consumo consapevole di carne di qualità con un approccio che mira al benessere delle persone e degli animali è infatti la mission del Brand, che si traduce in un processo di ricerca accuratissimo finalizzato a individuare le realtà italiane che utilizzano tecniche di allevamento rispettose dell’ambiente.

Il prossimo giugno Il Mannarino aprirà a Brescia la sua sesta location, che si aggiungerà alle quattro macellerie con cucina di Milano e a quella di Arcore.

Il Mannarino

Il Mannarino, nome evocativo delle celebri macellerie di quartiere con cucina, nasce dalla passione per la carne di due giovani amici con il sogno di rinobilitare l’antica “arte” della macelleria. Il termine “mannarino” indica il coltello da cucina con cui i macellai di paese tagliano la carne sul banco – una piccola mannaia - e questa parola ha finito con l’identificare il macellaio di fiducia nel lessico popolare. All’interno dei punti vendita de Il Mannarino è possibile acquistare carne di prima qualità direttamente al banco oppure gustarla direttamente al tavolo, accompagnata da specialità culinarie tradizionali e da un buon calice di vino. Il Mannarino si impegna a diffondere l’importanza del consumo della carne di prima scelta per il benessere dell’organismo, in quanto alimento completo, che contribuisce alla copertura del fabbisogno di tutti i nutrienti essenziali del corpo umano. Il Mannarino conta oggi 4 punti vendita nella città di Milano - il primo aperto il 21 giugno 2019 in Piazza De Angeli 1 seguito, poi, da altri tre locali, rispettivamente in Via Carlo Tenca 12, Via Galvano Fiamma 4/6 e Alzaia Naviglio Grande 2 – e 1 ad Arcore – in Via Alfonso Casati 80 -. Per scoprire il mondo e l’e-shop de Il Mannarino (con spedizioni attive in tutta Italia) è possibile visitare il sito ufficiale www.ilmannarino.it.