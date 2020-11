Da Dior nuovo omaggio alla Puglia: campagna natalizia ispirata ai trulli

Dior ha scelto nuovamente la Puglia. Questa volta come location per pubblicizzare i suoi regali di Natale, dopo la decisione di svolgere le sfilate nel tacco d'Italia questa estate, precisamente nella barocca Lecce. Questa volta è Alberobello, in provincia di Bari, il luogo che ha ispirato la nuova campagna della maison e che rientra nella "Dior Cruise 2021", ideata dalla stilista Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della casa di moda di lusso come spiega la Repubblica. Il video della campagna natalizia ispirata ai trulli, è disponibile sia sulla pagina facebook che instagram della maison.