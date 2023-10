Il postino: "Posso usare il suo bagno?" Tiktoker trova una sorpresa. VIDEO

JustcallmeCharlotte si sfoga in un video su TikTok con i follower e riceve commenti esilaranti

La nota tiktoker Charlotte - "justcallmeCharlotte" - già abituata a condividere tutto della sua vita con i suoi follower, ha deciso anche stavolta di sfogarsi con un video in cui racconta una disavventura alquanto "bizzarra". "Posso chiedervi che cosa avreste fatto al mio posto se un postino vi avesse chiesto di usare il bagno e avesse fatto una cacca gigante? Vi racconto cosa mi è successo. Stavo aspettando un pacco che avevo ordinato online, un giorno, il postino è arrivato, mi ha consegnato e le mie cose e se n'è andato. Un minuto dopo, bussa di nuovo. "Mi scusi, cara. Posso usare un minuto il bagno?", mi ha chiesto, allora gli ho risposto: "Certo, non c'è problema, è la prima porta più avanti". Quindi, è andato in bagno e ci è rimasto un'eternità. Quest'uomo ci stava mettendo secoli. Ho pensato: "Oh mio Dio, sta installando delle telecamere nel mio bagno". Così, ho iniziato a registrare ciò che sentivo sul mio telefono perché sono una paranoica. Cinque minuti dopo, esce dal bagno dicendo: "Oh, grazie mille, cara. Buona giornata". La puzza mi ha letteralmente investita: ciò che ho trovato in bagno è stato disgustoso".

Il video della "sorpresa" tragicomica è diventato virale su TikTok - raggiungendo oltre 120mila visualizzazione - tra chi: ha lodato la gentilezza della ragazza: "Voi che lasciate usare i bagni a noi postini o fattorini, non sapete nemmeno che bel gesto fate!" e chi invece ha espresso solidarietà e sconcerto per l'accaduto: "Io lo avrei inseguito e gli avrei chiesto di ripulire tutto".

Del resto, come ha scritto nella caption la tiktoker: "C'è una prima volta per tutto".