Emanuele Filiberto, Nina Lanfranconi lo sbugiarda: "Fidanzati per tre anni"

L'ex di Mel Gibson e la rivelazione su Emanuele Filiberto di Savoia: "Siamo stati insieme per tre anni"

Emanuele Filiberto di Savoia travolto dal gossip. Paparazzato da Diva e Donna insieme a un’altra donna a Los Angeles, il “principe” ha provato a minimizzare la cosa, senza però riuscirci. Infatti, a rivelare i dettagli sulla relazione è stata la stessa donna, Nadia Lanfranconi, che ha lanciato una vera e propria bomba sostenendo di essere stata per ben tre anni con Emanuele Filiberto.

I due erano stati immortalati mentre si davano un bacio sulle labbra e gli scatti pubblicati parlavano da soli. Nonostante questo, però, Emanuele Filiberto non aveva mai annunciato ufficialmente la fine della sua storia con la moglie Clotilde Courau.

"Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent'anni e abbiamo due figlie meravigliose. E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno. Chissà perché sono uscite fuori proprio in questi giorni?", aveva detto a proposito della vicenda.

L'ammissione di tradimento

Ma comunque, Emanuele Filiberto i suoi "peccati" li ha ammessi anche in tv, ospite di Francesca Fagnani a Belve. A proposito delle infedeltà ha detto: "Purtroppo sono successe. Ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, ma c'è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, che è andato oltre i tradimenti". Tutto questo, ovviamente, senza nominare mai Nadia Lanfranconi.

Chi è Nadia Lanfranconi

Quella con Nadia Lanfranconi sembra dunque una storia archiviata, anche se lei ci ha tenuto a precisare che è stato un rapporto duraturo. Nadia ha 46 anni ed è originaria della provincia di Como, dove ha vissuto fino ai 30 anni lavorando in un'azienda di sigarette e considerando il canto solo un hobby.

Poi si è traferita a Los Angeles e ha cambiato vita. Ha iniziato la carriera di cantante country che le sta dando soddisfazioni e l'ha resa celebre in Usa. Ha fatto coppia per due anni con Mel Gibson. A legarla a Emanuele Filiberto, probabilmente, la passione comune per la musica: per lei è una professione, lui invece è arrivato secondo a Sanremo nel 2010.