Elisabetta Canalis torna in Puglia: scatti bollenti tra trulli e ulivi-FOTO

Elisabetta Canalis torna in Puglia, foto bollenti tra trulli e ulivi

Elisabetta Canalis colpisce ancora una volta i fan: sul suo profilo Instagram pubblica una serie di scatti da "far girare la testa". L'ex velina si trova infatti in Puglia, in Valle d'Itria (dove era già stata a giugno per lavoro), per scattare alcune foto in costume (probabilmente per il suo marchio). Così tra ulivi, trulli, orecchiette al pomodoro e dolci tipici, Canalis decide di immortalare i tratti salienti del soggiorno per poi pubblicare tutto sul suo profilo social. Tantissimi i commenti sotto il post. "Il curioso caso di Benjamina Button ! Più passano gli anni più ringiovanisce", scrive un utente. "Talmente una pietra che si è ammaccato il trullo", scherza un altro. "Sei come il vino rosso", chiosa invece un fan.





Elisabetta Canalis torna in Puglia, guarda le foto pubblicate su Instagram