Belén fuori dai radar: lascia i figli e fugge dal fidanzato. Rumors

Secondo i rumors stampa Belén è "fuggita" a Brescia dal fidanzato Elio Lorenzoni (senza figli)

Sembra ormai evidente che non sia il momento migliore per Belén Rodriguez. A parte quale sporadico post su Instagram, la showgirl ha fatto quasi perdere completamente le sue tracce come dimostra la mancata partecipazione a Stasera c'è Cattelan. Tutta colpa dell'ennesima separazione da Stefano De Martino, insieme all'inaspettato addio a Mediaset? Chi può dirlo, certamente il periodo non è semplice.

Belén può comunque consolarsi e trovare conforto tra le braccia del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, che pare abbia assolto il compito di prendersene cura. Secondo quanto riporta Deianira Marzano, la showgirl argentina si sarebbe trasferita da lui a Brescia ma senza i figli Santiago e Luna. D'altronde anche Mara Venier che è molto legata a Belén aveva accennato dei suoi problemi a Domenica In.

" Belén da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola, i figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez, più i rispettivi padri - afferma l'esperta di gossip nelle sue Storie su Instagram - Ti posso anche dire che ogni domenica (lo fanno già da 2/3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio). Insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio". Marzano però chiude così: "Belen tornerà presto più forte di prima".