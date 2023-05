Il re della moda indiano: "Siamo pazzi di voi, boom per il made in Italy"

Darshan Mehta: "Lusso, cibo e artigianalità sono apprezzatissimi"

Tra India e Italia sta nascendo una connessione mai vista prima. Gli indiani si stanno aprendo ad un nuovo mercato verso l'occidente e in particolare sono sempre più attratti dal "made in Italy". A confermare questo cambiamento è il leader della moda del paese asiatico, Darshan Mehta. "Quando si apre un nuovo mercato del lusso, - spiega al Sole 24 Ore il presidente di Reliance Brands Limited - per i primi dieci anni, i nuovi consumatori sono attratti soprattutto dal logo. Poi maturano ed iniziano ad apprezzare l'artigianalità, la storia e la cultura che un prodotto racconta. L'India sta entrando in questa nuova fase e apprezza soprattutto le creazioni made in Italy, la loro manifattura, i materiali e l'intero processo di produzione alimenta il loro interesse. La moda italiana è strettamente connessa alle altre espressioni del made in Italy".

Darshan Mehta entra nello specifico: "Oltre alla moda, gli indiani sono molto attirati dal turismo e dal cibo italiani, sempre più persone ad esempio scelgono la Toscana e la Costiera amalfitana per andare in vacanza. Come l'India, l'Italia è un Paese continentale, questo gli indiani lo sanno e lo apprezzano per la loro diversità. Oggi - prosegue Mehta - c'è anche molta attenzione per il design, un'altra categoria che sta conquistando gli indiani è il Salone del mobile di Milano, è un nuovo centro di gravità, non solo per il design ma anche per la moda".