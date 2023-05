Russia, il petrolio di Putin in Europa via India nonostante le sanzioni

Il petrolio russo arriva comunque in Europa... via carburante dall'India

Certi barili non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il petrolio russo continua ad arrivare in Unione europea, pur prendendo una rotta più ampia, ben più ampia del solito. Nonostante le sanzioni. Nonostante la guerra in Ucraina. E nonostante lo scorso dicembre l'Unione Europea abbia bloccato quasi tutte le importazioni di greggio via mare dalla Russia. Due mesi dopo ha esteso il divieto ai combustibili raffinati.

Come noto, Cina e India hanno aumentato in modo esponenziale le importazioni di petrolio e gas russi a prezzo scontato. Un'arma a doppio taglio per la Russia, che evita di risentire esageratamente delle sanzioni occidentali destinando le proprie riserve altrove verso est, ma che allo stesso tempo la rende sempre più dipendente nei confronti di Pechino e in seconda battuta di Nuova Delhi.

L'India in particolare si sta accaparrarndo il greggio russo a basso costo, trasformarlo in carburanti come il diesel e rispedirlo in Europa con un sovrapprezzo. Il Paese asiatico è sulla buona strada per diventare il più grande fornitore europeo di carburanti raffinati questo mese, acquistando contemporaneamente quantità record di greggio russo, secondo i dati compilati da Bloomberg dalla società di analisi Kpler.

Lo sviluppo è a doppio taglio anche per l'Ue. Da un lato, sottolinea Bloomberg, il blocco ha bisogno di fonti alternative di gasolio ora che ha interrotto i flussi diretti dalla Russia, in precedenza il suo principale fornitore. Tuttavia, in ultima analisi, questo aumenta la domanda di barili di Mosca e comporta costi di trasporto aggiuntivi. Ciò significa anche una maggiore concorrenza per i raffinatori europei che non possono accedere al greggio russo a basso costo, e si inserisce nel contesto di un più ampio controllo del mercato sulla provenienza delle importazioni di gasolio della regione.

I numeri dell'accresciuta dipendenza europea verso l'India

Le importazioni europee di carburante raffinato dall'India sono destinate a salire oltre i 360.000 barili al giorno, superando di poco quelle dell'Arabia Saudita, secondo i dati di Kpler. Gli arrivi di greggio russo in India dovrebbero superare i 2 milioni di barili al giorno ad aprile, rappresentando quasi il 44% delle importazioni complessive di petrolio del Paese. Più della metà delle spedizioni petrolifere russe via mare erano destinate all'Unione Europea e al G7, prima che il blocco iniziasse a tagliare gli acquisti in risposta all'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022.

India e Cina hanno già ampiamente preso il posto dei paesi occidentali, la prima soprattutto per il petrolio e la seconda soprattutto sul gas. Non a caso il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping hanno discusso nel loro incontro di marzo di un nuovo importante progetto infrastrutturale, Power-of-Siberia 2, per la fornitura di gas alla Cina attraverso la Mongolia.

Putin ha dichiarato che la Russia, la Cina e la Mongolia hanno completato "tutti gli accordi" sul completamento del gasdotto per trasportare il gas russo in Cina e che la Russia fornirà almeno 98 miliardi di metri cubi (bcm) di gas alla Cina entro il 2030, anche se una successiva dichiarazione russa ha affermato che i dettagli del gasdotto devono ancora essere risolti.