Ines de Ramon, chi è la nuova fidanzata di Brad Pitt più giovane di 27 anni

Ines de Ramon è la nuova fidanzata di Brad Pitt. E' una manager nel campo del lusso e ha 32 anni

Sono passati 7 anni da quando Brad Pitt si è separato dalla moglie Angelina Jolie e oggi pare che l'attore abbia ritrovato l'amore. La stella di Hollywood è stata paparazzata alla 12esima Art+Film Gala annuale del LACMA a Los Angeles insime a Ines de Ramon, 32enne vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes. La nuova coppia ha quindi 27 anni di differenza.

Ines è laureata in economia aziendale all'Università di Ginevra nel 2013 ha lavorato per Christie's e per il gioielliere svizzero De Grisogono. E' stata sposata con Paul Wesley, attore di "The vampire diaires" fino all'anno scorso. Ines e Pitt si sono conosciuti nel novembre del 2022 e pare che trascorrano tanto tempo insieme. La manager sarebbe anche diventata "molto vicina" alla "cerchia ristretta di amici" di Pitt.

Pare però che Pitt non abbia fretta di presentare la nuova compagna ai 6 figli (Maddox di 22 anni, Pax di 19, Zahara di 18, Shiloh di 17 e i gemelli Vivienne e Knox di 15) anche se "le cose tra loro stanno andando alla grande". "Non è che non ami Ines, - ha spiegato la fonte a US Weekly - è solo che vuole assicurarsi che questa relazione vada lontano prima di fare il passo più importante".