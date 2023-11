Belen si sposa con Lorenzoni? La showgirl pubblica l'anello su Instagram

Belen ha pubblicato una foto con al dito un anello di brillanti e "SI" come commento. I fan vedono la conferma delle nozze con Elio Lorenzoni

Nuove nozze in vista per Belen Rodriguez. L'ufficialità ancora non c'è ma gli indizi social lasciati dalla showgirl argentina sono praticamente inequivocabili. Belen infatti sul proprio profilo Instagram ha condiviso una foto con indosso un anello di billanti sull'anulare sinistro e la scritta "SI" a commento dello scatto. I suoi fan si sono ovviamente scatenati alla prospettiva del matrimonio tra Belen ed Elio Lorenzoni, anche se molti ricordano che sia ancora formalmente spostata con Stefano De Martino.

La promessa tra Lorenzoni e Belen potrebbe essere stata scambiata durante il viaggio alle Maldive, dove la coppia ha passato di recente le vacanze. La modella argentina con l'imprenditore bresciano sembra aver letteralmente bruciato le tappe. In pochi mesi si è passati dalla conoscenza, alla convivenza e forse ora al matrimonio.

Belen e Lorenzoni avevano già trascorso un lungo fine settimana sulla neve prima di partire per le Maldive insieme ai figli di lei, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Si tratta di prove di famiglia allargata? Dalle ultime novità pare proprio di sì.