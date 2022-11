Influencer star di Instagram condannato a 11 anni: "Ha riciclato 15 milioni"

Influencer Hushpuppi è stato condannato a 11 anni di prigione. Fbi: "Uno dei più prolifici riciclatori di denaro al mondo"

Ramon Abbas, conosciuto sui social come Ray Hushpuppi è stato condannato a 11 anni di carcere e al risarcimento di un milione e mezzo di dollari. «Uno dei più prolifici riciclatori di denaro al mondo» lo ha definito il vicedirettore dell’FBI a Los Angeles.

Hushpuppi, due milioni di follower su Instagram, si vantava di essere ricco, vestito di marca dalla testa ai piedi e sono celebri i suoi post con auto di lusso, jet privati e celebrities. Si parla di oltre 300 milioni di dollari in truffe organizzate in 18 mesi. Abbas, di nazionalità nigeriana, operava con vari complici in diversi paesi del mondo: ha ammesso di aver partecipato a una truffa di cui è stata vittima una banca maltese nel 2019, operazione in cui erano coinvolti anche alcuni hacker nordcoreani. In questo caso si parla di 14 milioni di dollari in fondi sottratti. “In un periodo di soli diciotto mesi - spiegano i rappresentanti dell'accusa - l’imputato ha cospirato per riciclare oltre 300 milioni di dollari. Anche se molte perdite non si sono, di fatto, concretizzate, è chiara l’intenzione e la capacità di Abbas di partecipare a operazioni di riciclaggio su larga scala, evidenziando una grave condotta criminale”.

Prima della sentenza i legali di Abbas hanno chiesto uno sconto di pena, perché l’uomo avrebbe avuto tre figli da donne diverse tra Dubai, New York e Londra e che la sua famiglia si stava nascondendo in Nigeria dopo il suo arresto. Abbas sarà rimpatriato dopo che avrà finito di scontare la sua pena in un carcere statunitense.