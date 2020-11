Instagram, il social prediletto per le celebrities dal sangue blu

Instagram, il social prediletto dai famosi

È il social prediletto per seguire la vita delle celebrities; parliamo di Instagram, dove non disdegnano di essere presenti anche molti nobili o presunti tali, che raccontano a migliaia di persone interessate la loro vita quotidiana, anche con semplici immagini. Considerare il numero dei followers è ormai un metodo utilizzato dalle redazioni dei più importanti talk televisivi. Nei tanti salotti tv-il più famoso resta quella della bravissima Barbara D’Urso, una vera wonder woman della conduzione televisiva- viene sempre annoverato almeno un nobile.

Instagram, chi sono i nobili più seguiti

La più seguita in assoluto è Samantha de Grenet, show girl romana, che, con eleganza, non ha mai fatto sfoggio delle sue discendenze ed è seguita da 420 mila followers. La De Grenet posta messaggi dedicati al benessere, alla salute, alla bellezza, all’impegno sociale e alla consapevolezza. Per lei parlare e condividere aiuta gli altri e anche se stessi. Bravissima!

Dopo di lei Ascanio Pacelli, pronipote di Papa Pio XII, al secolo Eugenio Pacelli, grande giocatore di golf ed ex inquilino della casa del Grande Fratello con 333 mila followers, tutto famiglia, sport, amici, attenzione per gli altri, amore per la stessa donna da 16 anni; poi c’è l’istrionico e simpaticissimo Costantino Della Gherardesca, attualmente impegnato nel programma Rai Ballando con le Stelle, con 293 mila seguaci. Definisce le sue performance demenziali ma ragionate; piace per la sua sensibilità, che cela dietro l’ironia-non lo nascondo, è uno dei miei preferiti! Oltre il podio, poi, c’è un altro gruppetto di titolati. Daniela del Secco, alias Marchesa d'Aragona ha 99 mila followers, Lucrezia Lante della Rovere, attrice -figlia della famosissima e compianta Marina Ripa di Meana- e compagna storica di Giovanni Malagò, presidente del Coni, con il quale ha avuto due figlie, ha 62 mila followers.

Non mancano il principe Emanuele Filiberto di Savoia con 51 mila sudditi a seguire i suoi post su natura, attualità, famiglia, natura e messaggi di impegno per il Paese. Sua moglie, l’attrice francese Clotilde Courau, invece, non supera i 24 mila followers. Poi il trio Giada de Blanck, che ama la semplicità, l’umiltà e la natura e ha saputo sempre rialzarsi dalle difficoltà della vita, Gherardo “Barù” Gaetani dell’Aquila d’Aragona, che si definisce buongustaio, food and wine consultant, Laudomia Pucci-figlia del marchese stilista Emilio-entrambe con 31 mila followers, Patrizia de Blanck, ormai “Patrizia Nazionale”, un’alpha woman, come la definisce sua figlia, che ironizza su tutto e anche su se stessa ed è attualmente ospite di Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip con 28 mila e Giacinta Ruspoli con 10 mila.

In coda, dove però pare siano i veri pezzi da novanta della nobiltà, troviamo il barone Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli, con quasi 4000 followers, che, con professionalità e tenacia porta avanti da tempo il suo progetto di valorizzazione del nostro patrimonio storico, oggi diventato un vero e proprio brand-molti vorrebbero copiarlo ma nessuno ci riesce-seguito dal conte Bernabo' Bocca, Presidente di Federalberghi, sposato con Benedetta Geronzi, e il banchiere Sebastiano Furstemberg, figlio di Clara Agnelli e fratello dello scomparso stilista Egon con meno di 1000 followers. Anche attraverso i social la nobiltà fa sempre tendenza!