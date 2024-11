Dawson's Creek, l'attore protagonista James Van Der Beek ha un tumore. Fan sotto choc, ma la star della serie Usa è ottimista

James Van Der Beek, protagonista della serie Dawson's Creek, soffre di un tumore al colon-retto

Tutti ricordano James Van Der Beek soprattutto per il suo ruolo di protagonista della serie Dawson's Creek che ha segnato milioni di adolescenti nei primi anni 2000. Ora l'attore è stato costretto a dare il triste annuncio ai suoi fan che gli è stato diagnosticato un tumore all'intestino. Van Der Beek afferma comunque di stare bene e di sentirsi ottimista. La notizia ha sconvolto i fan di tutto il mondo.

“Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia - ha dichiarato a Van Der Beek a People - c'è motivo di ottimismo e mi sento bene”. L'attore 47enne recentemente è apparso nel reboot di Walker Texas Ranger e a breve sarà al cinema in un film originale di Tubi. Van Der Beek poi sarà tra i protagonisti di The Real Full Monty su Fox in cui un gruppo di celebrità maschili si spoglierà per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione e ricerca contro il cancro.