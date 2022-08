Jennifer Lopez a Capri per Unicef: i prezzi folli della serata di beneficenza

Jennifer Lopez infiamma Capri. I prezzi folli della serata di beneficenza

Jennifer Lopez ha letteralmente infiammato Capri, protagonista di una serata di beneficenza per l'Unicef nel chiostro della trecentesca Certosa di San Giacomo. Look animalier di cristalli e piume, la pop star si è concessa ai fan scaldando la folla e scatenandosi insieme ai ballerini sulle note dei suoi successi.

È stato il suo primo concerto da moglie di Ben Affleck che però non era presente sull'isola. Bagno di folla sull'isola con tantissimi fan che hanno atteso a lungo la sua uscita dall'hotel in cui soggiornava per vederla da vicino e scattare una foto. La serata è stata organizzata dalla maison fiorentina LuisaViaRoma.

Ma arriviamo ai numeri della serata. Uno staff di 50 persone, tra ballerini e team, tre location a disposizione e un concerto da 30 minuti con quattro delle sue hit più famose e un tributo alle cantanti donne più famose degli anni Settanta. Ma non solo: secondo quanto riporta Ansa tutto la cifra totale raccolta per aiutare i bambini in difficoltà è stata di 12 milioni di euro.

L'agenzia rivela anche i costi folli per parteciparea alla serata: per un tavolo si è arrivati a sborsare tra i 75.000 e 250.000 euro, dodici le persone sedute a ogni tavolo per un totale di 950 ospiti. Tra gli invitati alla Certosa: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Jared Leto, Vanessa Hudgens, Ed Westwick, Spike Lee, Michael Kors, Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova, Izabel Goulart, Maye Musk, e italiani come Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, Diletta Leotta, Caterina Balivo, Sangiovanni, Matilde Gioli.

