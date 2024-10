Jennifer Lopez distrutta dopo il divorzio da Ben Affleck. Lo sfogo della popstar americana

Jennifer Lopez parla della rottura con Ben Affleck: "Sono distrutta, pensavo di aver capito tutto. Non posso cercare la felicità negli altri"

Jennifer Lopez ha parlato per la prima volta dopo la separazione da Ben Affleck al magazine "Interview". La cantante ha ammesso di aver capito di aver fatto un errore a riprovarci dopo che la relazione con l'attore era già naufragata nel 2004. Il matrimonio è durato appena due anni.

"Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. - ha detto JLo - E poi, quest'estate, ho dovuto dire a me stessa: ‘Devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa di poterlo fare.' Non ho rimpianti. Nemmeno per un secondo. Questo non significa che quello che è successo non mi abbia quasi distrutta per sempre. Ci è quasi riuscito".

Leggi anche: Jennifer Lopez dopo il divorzio rinuncia al cognome di Ben Affleck

Il prossimo passo per Jennifer Lopez non è quello di iniziare una nuova relazione ma mettere insieme i pezzi e fare pace con se stessa: "Non sto cercando nessuno. Se è dura? È fottutamente dura. Mi sento sola, spaesata, spaventata. Mi sento triste. Mi sento disperata". "Essere in una relazione non mi definisce. - afferma la popstar - Non posso cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me".