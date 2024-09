Ben Affleck e Jennifer Lopez per la prima volta insieme dopo la separazione a cena con i figli: clima sereno, ma poi scoppia la lite

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fotografati insieme a pranzo con i rispettivi figli in un ristorante di Los Angeles

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati insieme a pranzo con i rispettivi figli (Seraphina e Samuel avuti dall'attore con la ex Jennifer Garner e i gemelli Emme e Max) in un ristorante di Beverly Hills. Si tratta della prima uscita pubblica per la coppia ormai ufficialmente separata. I due sono comunque apparsi sereni e rilassati, anche se secondo Page Six è avvenuta una intensa discussione in auto.

"Sono attualmente al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, tenendosi per mano e baciandosi. I ragazzi sono con loro, ma a un tavolo separato", ha raccontato una fonte al sito scandalistico. Resta il fatto che Jennifer Lopez a fine agosto ha presentato richiesta di divorzio e ha scelto di tornare a utilizzare il suo cognome e non più quello dell'ormai ex marito. Pare poi che non ci sia un accordo prematrimoniale.

Si vocifera anche che Jennifer Lopez, presente al Toronto International Film Festival per l'anteprima mondiale di "Unstoppable", abbia avuto modo di parlare con Matt Damon, migliore amico di Ben Affleck. L'attore pare abbia subito fermato JLo dal parlare dell'ex marito e avrebbe affermato che "lo sosterrà sempre, non importa cosa accada".