Jennifer Lopez dopo il divorzio rinuncia al cognome di Ben Affleck

Jennifer Lopez ha fatto richiesta di divorzio da Ben Affleck e ha deciso di rinuciare al cognome del futuro ex marito

La rottura tra Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo settimane di indiscrezioni e rumors è diventata ufficiale. La popstar dopo due anni di matrimonio ha presentato la richiesta di divorzio presso il tribunale di Los Angeles lo scorso aprile e pare che abbia deciso di rinunciare al cognome del futuro ex marito.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas il 16 luglio 2022 a vent'anni di distanza dalla loro prima relazioni durata due anni. In quell'occasione la cantante e attrice aveva deciso di cambiare legalmente il proprio cognome e prendere quello di Affleck. Dopo che il divorzio è diventato di domino pubblico, JLo ha deciso di chiudersi nel silenzio più totale, sospendendo anche ogni pubblicazione sui social network.

Ben Affleck al contrario è stato paparazzato sorridente in compagnia dell'ex moglie Jennifer Garner e i tre figli Violet Anne, Fin e Samuel. Già si parla di un possibile ritorno di fiamma. L'attrice ha una relazione dal 2018 con l'imprenditore John Miller ma da quattro mesi la coppia non si mostra più in pubblico insieme e questo ha corroborato i rumors su una possibile rottura. Fonti vicine a Garner hanno comunque smentito le voci a TMZ.