Jovanotti tradito dalla moglie, l'amante è un noto conduttore radiofonico...

Dopo le forti polemiche ambientaliste scaturite dal “Jova Beach Party”, il cantante Lorenzo Cherubini torna alla ribalta. Ma, questa volta, si parla di gossip. Il cantautore, in arte Jovanotti, e la moglie hanno sempre avuto un rapporto saldo, ma la loro lunga storia è anche stata macchiata da un tradimento, di che cosa si è trattato?

Lui e la sua compagna, Francesca Valiani, sono sposati dal 2006. I due sono stati fidanzati dagli Anni ’90. Hanno anche una figlia, Teresa Lucia. I due, indubbiamente molto legati, hanno avuto nella loro relazione un momento di profonda crisi, a causa di un tradimento da parte di lei.

La donna, infatti, ha avuto un flirt con Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de “La Zanzara”, programma radiofonico in onda su Radio24. Non solo. Cruciani è anche spesso ospite del Maurizio Costanzo Show.

I due, dopo l’accaduto, hanno preso strade diverse per un breve periodo, per poi chiarire e superare il momento delicato. A tal proposito Jovanotti ha raccontato di aver compreso le ragioni dietro il tradimento, cogliendoci una richiesta di attenzioni che in quel frangente di vita lui non riusciva a darle. I due hanno parlato dei propri difetti e compreso gli errori reciproci, si sono perdonati e la loro storia d’amore è proseguita senza intralci.