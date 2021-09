Kim Kardashian, Met Gala 2021: l'abito iconico di Balenciaga. FOTO

Kim Kardashian, Met Gala 2021 e Balenciaga: combinazione esplosiva

Kim Kardashian al Met Gala 2021 ha stupito tutti con un abito firmato Balenciaga che nessuno davvero si aspettava.

La diva, prosperosa e sensuale, sempre esposta ai paparazzi ma che posta più selfie di quante foto le riviste scandalistiche riescano a pubblicare su di lei, si è presentata al Met Gala, il galà annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, completamente coperta.

Dalla testa ai piedi, volto compreso, tanto che ai più è risultata irriconoscibile: e infatti ha subito catturato l'attenzione di tutti i presenti, pubblico, fotografi e star incluse.

Kim Kardashian si è presentata al galà insieme allo stilista Demna Gvasalia, che sfoggiava un matching look composto da felpa con cappuccio oscurante.

Kim Kardashian



La vicinanza della sorella Kendall Jenner ha fatto intuire che si potesse trattare dell'ex moglie di Kanye West, ma l'abito Balenciaga completamente coprente ha dato alla diva un'aura di mistero che ha fatto impazzire i fan e non solo: Kim Kardashian al Met Gala 2021 è infatti schizzato in cima alle ricerche Google degli utenti. Ma qualcosa aveva forse preparato a questo exploit: pochi giorni fa, infatti, Kim Kardashian aveva postato foto di lei in look da "dominatrice".

Tuta di pelle lucida e, di nuovo, anzi di già, volto interamente coperto da una maschera con cerniere sulle fessure per bocca e occhi.