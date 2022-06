L'estate bollente di Michelle Hunziker: 20 anni dopo, un lato B da urlo - FOTO

Michelle Hunziker in perfetta forma, al largo del mare sardo mostra un lato B da urlo

L'amore ha preso il largo per Michelle Hunziker e il suo bel dottore Giovanni Angiolini. É la coppia dell'estate, sono sempre nell'obiettivo attento dei paparazzi, che non si sono lasciati sfuggire l'ultima uscita in gommone della showgirl e del suo fidanzato al largo del mare sardo.

Belli e statuari, una coppia in forma, i fotografi di Chi hanno immortalato il lato B da urlo di Michelle Hunziker, a 45 anni è come quello fotografato per la famosa pubblicità d'intimo Roberta, solo che all'epoca dello scatto, nel 1995, quando lei non era ancora affatto conosciuta. Fu proprio quella campagna a rivelarla al pubblico.