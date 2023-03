La confessione della Hunziker: "Con Eros qualche... richiamino c'è stato"

Michelle Hunziker: "Con Eros qualche richiamino c'è stato"

"Ogni tanto, per educazione". Michelle Hunziker conferma a Pio e Amedeo, durante la trasmissione "Felicissima sera" che qualche ulteriore avvicinamento hot con l'ex marito, Eros Ramazzotti, c'è effettivamente stato. I due, che si sono separati diversi anni fa e che hanno avuto altre esperienze nel frattempo - la showgirl è stata sposata per dieci anni con Tomaso Trussardi - mantengono tuttora un ottimo rapporto e stanno per diventare nonni, visto che la figlia Aurora è incinta.

Ma, nei momenti di "singletudine", come li hanno definiti i due comici, la showgirl e il cantante si sono lasciati andare a qualche momento di passione, in memoria dei vecchi tempi.