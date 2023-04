La figlia della Cuccarini: "Potrei amare un uomo o una donna". È coming out?

La figlia della Cuccarini sui social: "Non ho mai amato le etichette". Il suo è un "coming out"? I dubbi della rete

Sembrerebbe essere scoppiato un piccolo caso attorno alla cattolica e conservatrice Lorella Cuccarini. O meglio, attorno a una delle sue figlie, Chiara Capitta, calciatrice e studentessa universitaria che sul suo profilo Instagram avrebbe fatto una specie di coming out. È Dagospia a rilanciare l’indiscrezione che circola da diversi giorni sui siti di gossip: a essere ripreso, in particolare, il sito Spyit.it, il quale ha pubblicato delle stories Instagram della figlia di Lorella Cuccarini “incriminanti”.

Chiara, infatti, rispondendo a tre domande consecutive dei suoi follower riguardanti la sua vita privata (“Sei etero”, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?” e “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”) avrebbe così risposto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.

A far discutere, soprattutto, le posizioni di Lorella Cuccarini sulle tematiche gay: la showgirl ha dichiarato di essere favorevole alle unioni civili ma di non essere d’accordo sui figli “da comprare” con l’utero in affitto. E se avesse un figlio gay? Dagospia afferma che per la Cuccarini non cambierebbe nulla, anche se non cambierebbe la sua opinione sull’utero in affitto: “Non cambierebbe nulla; la sessualità non può incidere sugli affetti e sulle persone. Comunque, non muterebbero nemmeno le mie opinioni. Non penso che un amore, senza la possibilità di generare figli, sia da considerare un amore di serie B”.