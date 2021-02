La moda incontra l’arte di De Wan per la Fashion Week

a Fashion Week di apertura di febbraio 2021 si inaugura con incontro fra moda e arte contemporanea con l’evento Women Anyway organizzato da De Wan di Milano, presentando i suoi nuovi accessori moda Made in Italy e soprabiti realizzati da Matilde Zani con tessuti di Mario Boselli con esposizione di recenti quadri realizzati da Roberto De Wan sul tema donna ispirati alla performer Helga Beda.

I dipinti sono esposti in parte nella Galleria Battaglia a Brera dove sono visibili opere di artisti significativi come Russo,Correggia,Giacobbe.

Servizio realizzato da Nick Zonna