La mostra "Richard Avedon Relationships" inaugura la Fashion Week di Milano

Questa edizione della Milano Fashion Week è stata inaugurata dalla mostra "Richard Avedon Relationships", a Palazzo Reale fino al 29 gennaio 2023.

Le immagini esposte sono 106 provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography di Tucson (la cui responsabile, Rebecca Senf, cura la mostra milanese) e la Avedon Foundation che mostrano come il fotografo americano morto nel 2004 a 89 anni abbia cambiato il linguaggio della moda, trasformando le modelle in attrici, e come sia riuscito a catturare l'anima dei personaggi di cui ha fatto il ritratto.

Nelle dieci sezioni, una è dedicata al suo rapporto speciale con Gianni Versace, dalla prima sfilata che ha ritratto - quella della collezione primavera-estate 1980 - alla prima sfilata di Donatella nel 1998. Sono però in tutto dieci le sezioni: The Artist, The Premise of the show, Early Fashion, Actors and Directors, Visual Artists, Performing Artists / Musicians and writers / Poets, Avedon's People, Politics, Late Fashion e appunto Versace.



Fra i rapporti di Avedon c'è anche quello con Truman Capote, che fotografò, con cui collaborò al libro Observations, raccolta di ritratti di Avedon, e per cui fotografò anche Perry Smith e Richard "Dick" Hickock, in attesa di giudizio per omicidio che sono i protagonisti di In Cold Blood, uno dei capolavori di Capote. Ma in mostra ci sono tanti personaggi, messi a nudo, come Natassia Kinski, la cui immagine, avvolta da un serpente, è il manifesto della mostra.