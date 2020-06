Fase 2, La spiaggia è sempre più connessa: Ombrelloni smart e 'beach delivery'. Il cibo dallo smartphone all'ombrellone

Cibilio è uno strumento pensato anche per le consegne di cibo a domicilio. La soluzione è flessibile e può adattarsi alle esigenze di bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, pasticcerie, che cercano strumenti digitali e conomici e facili, per digitalizzare il loro menù e gestire gli ordini dei clienti.

Cibilio è disponibile anche per le pubbliche amministrazioni, per tutti i Comuni italiani che in questo momento di crisi desiderano offrire un servizio innovativo e gratuito agli esercenti food che operano sul loro territorio.

La piattaforma, gratuita per gli utenti, oltre la versione ''Business'' per l'esercente, ha un piano ''Start'' per condividere e promuovere il menù anche tramite Whatsapp. "Abbiamo pensato a una soluzione economica, personalizzabile e interattiva che ha due obiettivi: mantenere una comunicazione costante tra il ristoratore e il cliente, attraverso i social network, e gestire in autonomia i flussi di lavoro, orari di consegna, pagamento, comande e altro", continua Naccarato.

Cibilio è un'idea di Altrama, software house con sede a Cosenza, realizza soluzioni software per promuovere online l'attività di enti pubblici e privati, con il supporto dell'intelligenza artificiale. Tra i suoi progetti, Viaggiart, startup pluripremiata nel settore turismo.