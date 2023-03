Laura Pausini, rivelazioni choc: ecco con quanti ha fatto l'amore

Laura Pausini: "Non ho mai avuto avventure di una notte"

Laura Pausini durante il programma tv spagnolo El Horminguero si è lasciata andare a confessioni alquanto piccanti sulla sua vita "amorosa". L’artista, ospitata dal conduttore Pablo Matos per presentare il suo ultimo lavoro discografico, ha rivelato alcuni retroscena, non tirandosi indietro anche alle domande "scomode".

Innanzitutto ha chiarito che lei nella sua vita ha "fatto l’amore solo con tre persone". E dopo la domanda tagliente: "Ha mai usato preservativi rimasti in borsa dopo aver chiuso una precedente relazione?", Pausini ha risposto: "Non lo so, non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto avventure di una notte”.

Nella sua vita Laura Pausini ha infatti avuto solo tre storie: dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti; dal 2002 al 2004 ha avuto una relazione con l’ex agente Gabriele Parisi; mentre nel 2005 è iniziato il rapporto che dura tuttora: da quasi venti anni è felice e serena accanto al chitarrista Paolo Carta.