Le 5 mete italiane più economiche per un weekend perfetto

Weekend fuoriporta, le 5 soluzioni di viaggio imperdibili per una vacanza all'insegna della convenienza

Vivere un weekend all’insegna della convenienza non è difficile, considerando che il nostro Paese è prodigo di proposte. Per garantirsi un autentico risparmio si possono scegliere località quali Trieste, Siracusa, Pisa, Alghero e non ultima Genova. Cinque soluzioni di soggiorno estremamente convenienti, mete davvero straordinarie ma, soprattutto, comodamente raggiungibili in aereo, sfruttando la convenienza dei voli in offerta.

Trieste: bella ed elegante

Anche una vacanza mordi e fuggi ci permette di apprezzare una realtà come Trieste che, in fatto di turismo d’arte non ha nulla da invidiare alle più blasonate Firenze, Roma e Venezia. Bella ed elegante la città si svela attraverso gli edifici storici, e gli itinerari del centro che lambiscono luoghi storici e punti d’interesse.

Fra le attrazioni principali non possono mancare piazza dell’Unità d’Italia, il Museo Storico del Castello di Miramare, la Cattedrale e il Castello di San Giusto Martire, il Molo Audace, il lungomare di Barcola. Facile pernottare a un prezzo ragionevole e pranzare senza spendere un capitale.

Siracusa: Ortigia per un tuffo nel passato

Chi sceglie di lasciarsi inebriare dall’incanto della costa siciliana è in grado di apprezzare Siracusa, per una vacanza davvero imperdibile anche in termine di costi, con menù imperdibili offerti a prezzi decisamente bassi. Raggiungerla è facile facendo scalo a Catania, che dista poco più di 50 chilometri.

Arrivati in città non resta che andare alla scoperta dell’isola di Ortigia, l’area più antica della città. Fra i luoghi di interesse vale la pena considerare una visita alla piazza del Duomo, alla Fontana di Diana, al Parco archeologico della Neapolis, al Santuario della Madonna delle Lacrime, all'Acquario tropicale e alle splendide spiagge e baie di cui gode il territorio.

Pisa: i panorami suggestivi delle Mura Antiche

Per qualità e convenienza Pisa, raggiungibile da Firenze in poco più di un’ora, non ha nulla da invidiare ad altre località, e vale un weekend alla scoperta delle Mura Antiche, 7 chilometri che promettono uno sguardo panoramico sull’intera città. Classico ma imperdibile l’itinerario che include la Torre e la Piazza dei Miracoli e una passeggiata sulla riva dell’Arno.

Conosciuta come "la Pompei del mare" l’esposizione archeologica contenuta nei padiglioni del Museo delle Navi Antiche, consente di osservare da vicino diverse imbarcazioni romane mantenutesi intatte sino ai giorni nostri.

Alghero: fulcro della Riviera del Corallo

Polo attrattivo della Riviera del Corallo, Alghero è conosciuta anche con il nome di Barceloneta, in ricordo del legame storico che la lega al dominio spagnolo.

Fra i più interessanti luoghi d’interesse collochiamo il centro storico, le fortificazioni e le mura, per spingersi sino alle straordinarie grotte di Nettuno. Per chi ama le escursioni, niente è più adeguato del Parco naturale regionale di Porto Conte. I dintorni di Alghero godono di alcune fra le spiagge più belle della Sardegna, fra sabbia bianca, pinete e acque cristalline. Davvero conveniente pernottare in città e godersi le specialità gastronomiche senza spendere una fortuna.

Genova: una scoperta a piccoli sorsi fra sorprese e tesori nascosti

La ‘Superba’, come la soprannominò Francesco Petrarca, è mare, monti e soprattutto un inestimabile patrimonio artistico e culturale. Genova si scopre a piccoli sorsi, fra innumerevoli sorprese e tesori nascosti a partire da quelli di cui trabocca, il centro storico, con i caruggi ricchi d’arte e meraviglie.

In un weekend full immersion è possibile scoprire Corso Garibaldi, sede di bellissimi musei tra i quali il Palazzo Rosso e il Palazzo Bianco, i palazzi dei Rolli, collocati nelle Strade Nuove ovvero Via Cairoli, Via Bensa e Via Balbi.

Per ammirare Genova dall’alto imperdibile la salita in ascensore alla Spianata Castelletto. Il Porto Antico, Palazzo Ducale, Boccadasse e la Lanterna, completano il tour genovese. Il soggiorno in città si rivela decisamente conveniente e la proposta gastronomica è davvero eccellente.