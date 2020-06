Le meraviglie dell'Orto Botanico di Padova interpretate da Luigi Biasetto

Sarà Padova con il suo Orto Botanico e il contributo creativo del Relais Dessert Luigi Biasetto, la protagonista del servizio “Cacao&Vaniglia”, realizzato dal giornalista Marco Marchesini per Dossier Storie, rubrica di Rai2 curata da Maria Concetta Mattei, che andrà in onda questo domani 20 giugno alle ore 24.00.

E’ stato un incontro davvero proficuo quello tra Luigi Biasetto, già campione del mondo di pasticceria, nato a Bruxelles da genitori veneti, e Barbara Baldan, direttore dell’Orto botanico di Padova, con la collaborazione di Carlo Calore, direttore dell’ufficio Eventi permanenti del più antico orto botanico universitario al mondo ancora nella sua collocazione originaria. Da sempre luogo di ricerca scientifica, scambio culturale e didattica, l’orto botanico patavino conta più di 3500 specie, cinque grandi serre e un percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo e ambiente. Dal 1997 è inserito nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco.

Una storia straordinaria quella raccontata da Dossier Storie, realizzata grazie alla pianta di Theobroma cacao arrivata in Veneto nel 1641 e che, quest’anno, caso raro alle nostre latitudini, ha prodotto ben 17 frutti. Il Maestro pasticcere padovano, forte della sua competenza da Mâitre Pâtissier Chocolatier, ha saputo trasformare le cabosse in 400 g di purissimo cacao. Ma non finisce qui. Complice anche una serra di splendide orchidee presente nell’Orto, Luigi Biasetto ha ricavato dai baccelli maturi una profumatissima vaniglia. Un evento unico che sembra creato apposta per festeggiare i 475 anni di questo luogo davvero magico, tutto da visitare.