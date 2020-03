Lievito di birra, nei supermercati non si trova? Ecco come farlo a casa

L'emergenza Coronavirus ha reso il lievito di birra praticamente introvabile al supermercato

In tanti hanno iniziato a fare in casa pane e pizza per non dover uscire ogni giorno

È possibile produrre in casa anche il lievito con pochi semplici ingredienti

Ecco la ricetta:

150 ml di birra

1,5 cucchiaino di zucchero

1,5 cucchiaio di farina 00

Mescolare gli ingredienti e lasciar riposare una notte intera a temperatura ambiente

La quantità ottenuta è uguale a 70g di lievito di birra fresco