Loredana Lecciso, la primogenita si sposa. Tutto sulle nozze di Brigitta

La figlia di Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, Brigitta, si sposerà a brevissimo

I rumors parlavano di una cerimonia a fine dicembre 2022 per le nozze della prima figia di Loredana Lecciso, tuttavia non è ancora trapelato nulla. Il matrimonio, in realtà, è programmato per essere doppio: una prima cerimonia entro pochi giorni e una nel 2023.

La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio 2022, come condiviso dalla sposa Brigitta cazzato sul suo profilo Instagram: una proposta da sogno, con tanto di barca e amici pronti a festeggiare lei e il promesso sposo Yan. La cerimonia si terrà a Lecce e sarà con rito civile.

Nel 2023, invece, la cerimonia si terrà in Kenya e lì gli sposi festeggeranno con tutta la famiglia, compresi i fratelli della sposa, Jasmine Carrisi e Al Bano Jr. nati da Loredana Lecciso e dal cantante Al Bano.

La sposa è anche in ottimi rapporti con Cristele e Romina Jr., che infatti saranno presenti alle nozze. In particolare, Brigitta è stata la damigella d'onore per le nozze di Cristel. Per i futuri sposi si tratta di un luogo speciale e legato anche a Yan.

Per quanto riguarda Al Bano, il cantante sarà presente anche lui alla cerimonia, essendo rimasto colpito da Yan, come rivela Brigitta al settimanale Nuovo: "Al Bano non si sbilancia molto e per me è stato importante vedere come lui e la famiglia hanno accolto Yan".

Di origini tedesche e italiane, Yan è un imprenditore di successo in Africa e le sue capacità non sono certo passate inosservate alla famiglia di Brigitta. "Al Bano non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi. Quando gli ho presentato Yan a Celino era entusiasta" ha continuato Brigitta.

Se Yan è un imprenditore di successo in Kenya, anche la vita professionale di Brigitta è legata a questo Paese: la ragazza lavora infatti per un brand di abbigliamento i cui capi vengono realizzati in modo etico in Kenya, a supporto delle comunità locali.