Lotto, svelati i segreti per vincere spesso. Ecco come fare. Occhio a...

Lotto: i "trucchi segreti" per provare a vincere



Sotto Natale molti italiani giocano al Lotto, popolarissimo specie in inverno.

I sistemi per vincere al Lotto - si legge su www.solonotizie24.it - sono innumerevoli e si basano sull’analisi dei numeri ritardatari, sui numeri spia – ovvero su quelli che si presentano all’estrazione precedente all’uscita di altri – e su calcoli matematici.

Per la statistica c’è da dire che non c’è calcolo della probabilità che tenga perché ogni estrazione fa storia a sé, ovvero od ogni estrazione ogni numero ha la medesima possibilità di essere estratto.

Chi si occupa di sistemi e trucchi per vincere al Lotto prende invece in considerazione un numero di estrazioni e su quelle si basa per considerare i numeri che più probabilmente usciranno. Vi proponiamo ora un trucco che si basa su questo sistema: il trucco della somma numerica.

Il Lotto è un gioco di numeri e ipotizzare quali usciranno nell’estrazione successiva è materia di arrovellamenti per tutti gli appassionati. C’è chi gioca sempre i numeri ritardatari nella convinzione che prima o poi dovrà uscire, chi lascia perdere qualsiasi sistema matematico e si affida all’istinto giocando i numeri che più piacciano. Questo è un trucco sulla somma che a qualche fortunato ha assicurato una vincita al primo colpo.

Ecco quali sono i passaggi da fare per trovare i numeri buoni da giocare al Lotto, sperando che sia il trucco giusto per vincere al Lotto



