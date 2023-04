Maddalena Corvaglia: "Con Morgan un flirt, con Iacchetti un amore segreto"

Maddalena Corvaglia: "Con Morgan è stato un flirt, con Iacchetti un amore segreto svelato da Costanzo"

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex velina Maddalena Corvaglia ripercorre alcuni anni della sua carriera. Ad esempio il rapporto con Antonio Ricci e la gestione delle prime uscite da 'velina di Striscia la Notizia', con Elisabetta Canalis: "Hanno sempre malignato: chissà le Veline che avranno fatto per arrivare lì. Ma va. Ricci è l’unico che non ci ha mai guardato, anche se tutte ne siamo state un po’ innamorate. Ti credo, era un figo. Ma lui zero, ci dava del lei, non ci filava manco di striscio. Come prima cosa, ci spedì a un corso di dizione".

Maddalena Corvaglia e il flirt con Morgan

Sempre al Corriere della Sera, Maddalena Corvaglia ricorda il flirt con Morgan: "Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: 'Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo'. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo".