Maddalena Corvaglia vuota il sacco: "Sulla Canalis? Meglio voltare pagina"

L'ex velina Maddalena Corvaglia: "Elisabetta Canalis? Meglio voltare pagina"

Sono passati tre anni dalla rottura dell'amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. La bionda ex velina in un'intervista, rilasciata al settimanale Oggi, risponde alla domanda su una possibile pace con Elisabetta: "Non abbiamo mai litigato. Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene , e ce ne è stato tanto, che ci siamo volute. Ed io le vorrò per sempre bene".

Come riporta Dagospia, per anni le due sono state inseparabili in tutte le fasi della loro vita, tanto da essersi entrambe trasferite negli Stati Uniti, al seguito dei rispettivi, ora ex, compagni: il chirurgo Brian Perri per Canalis e il chitarrista Stef Burns, per Corvaglia. Entrambe hanno avuto una figlia a pochi anni di distanza una dall'altra.

Nel 2020 le due ex veline, dopo aver anche messo su un'attività imprenditoriale insieme (un centro fisioterapico a Los Angeles) hanno infatti rotto ogni tipo di rapporto. I rumors hanno immediatamente dato la colpa proprio a dissapori sul lavoro, ma la verità è che nessuna delle due ha mai voluto parlare troppo apertamente di quel che è successo.