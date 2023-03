Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri: è ufficiale. Ecco i motivi

Elisabetta Canalis, è finito il matrimonio con Brian Perri. Il motivo? Differenze inconciliabili

I rumors ora hanno trovato la certezza: Elisbetta Canalis divorzia dal marito Brian Perri. Dopo dieci anni di amore tra la showgirl e il chirurgo ortopedico americano la crisi che li ha portati alla rottura era insanabile. La ex coppia ha già depositato le carte in tribunale per avere l’affidamento congiunto della figlia, mentre non ci sono richieste di assegni di mantenimento. Per la ex velina la priorità è la sua bambina.

Per tale ragione avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles per il momento. Da tempo Elisabetta e Brian non si vedevano più insieme, né nelle rare paparazzate americane né nei siparietti social della ex velina. Da mesi si rincorrevano voci di crisi e poi quando la Canalis ha deciso di lasciare la casa dove viveva con il marito. Sembrerebbe che il motivo del divorzio è per le loro differenze inconciliabili.



LEGGI ANCHE: Canalis show: dagli allenamenti sportivi al reggiseno via e il perizoma.. Foto

Elisabetta Canalis, chi è l'ex marito Brian Perri

L'ex velina Elisabetta Canalis ha conosciuto il chirurgo ortopedico Brian Perri nel 2013, durante una festa americana di Halloween. L'anno dopo la coppia si è sposata e nel 2015 è nata la figlia Skyler Eva. I due sono sempre stati servati , la prima immagina insieme dove si scambiano effusioni in pubblico risale a due anni fa in occasione del compleanno di Elisabetta.