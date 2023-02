Elisabetta Canalis da capogiro alla MFW: gonna cortissima dove i fan notano...

Una gonna cortissima che non lascia nulla all'immaginazione. Così Elisabetta Canalis incanta la MFW

Archiviato il matrimonio con Brian Perri Elisabetta Canalis torna in Italia, per presenziare le sfilate della Milano Fashion Week. La showgirl sarda ha catalizzato i flash dei fotografi durante il front row della sfilata del marchio Diesel per il look scelto.

Elisabetta Canalis ospite alla Milano Fashion Week di Diesel: il look