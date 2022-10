Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi? Il gossip

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi? Secondo i rumors il matrimonio è giunto al capolinea

L'ex velina Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, stando al settimanale Nuovo, sono in crisi e sull'orlo della separazione. La coppia si è sposata nel 2014, ad Alghero e vive a Los Angeles con la figlia Skyler Eva. Al momento i diretti interessati non hanno confermato nessuna rottura, ma i fans hanno anche notato che è da un po' che non postano foto insieme.

Sempre secondo Gente: "Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione". Elisabetta Canalis ha conosciuto Brian Perri nel 2012, a una festa di Halloween, per entrambi è stato un colpo di fulmine. La show girl si divide, per lavoro, tra l'Italia e l'America e tra i suoi desideri ci sarebbe in futuro quello di poter rientrare a vivere nel suo Paese.