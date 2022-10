Elisabetta Canalis premiata per il suo impegno con l'ambiente e gli animali

L'ex velina Elisabetta Canalis porta a casa un altro riconoscimento, per l'impegno a sostegno dell'ambiente e degli animali: il premio annuale ITTV/Ecoflix Award. La cerimonia si svolgerà il prossimo 7 novembre alla NeueHouse di Hollywood, dove saranno presenti il fondatore di Ecoflix David Casselman, Elisabetta Canalis, Matteo Perale, imprenditore e produttore e Valentina Martelli, fondatrice e CEO di ITTV.

Ogni anno, questo viene assegnato a celebrità, artisti o altri personaggi pubblici del mondo dello spettacolo che, interagendo con i loro fan e con i media, hanno dimostrato un particolare impegno per la protezione dell'ambiente, per aumentare la sicurezza e il rispetto degli animali, sensibilizzando il grande pubblico sulla necessità di un'azione urgente per il raggiungimento di questi obiettivi cruciali su base mondiale.

Da sempre Elisabetta Canalis è impegnata a difendere e proteggere gli animali, inparticolare è molto attiva nelle iniziative per la sicurezza dei cani e contro il loro abbandono incontrollato, e per aumentare la responsabilità sull'uso degli animali nella produzione di contenuti cinematografici e televisivo. Sottolinea Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet, la società americana creata assieme a Cristina Scognamillo, che ha ideato e produce ITTV.