Elisabetta Canalis show: allenamenti sportivi, reggiseno via e il perizoma...

Elisabetta Canalis, allenamenti sportivi top per la showgirl

Elisabetta Canalis resta la numero uno sui social (e non solo). Nei giorni scorsi aveva spopolato quella foto con un fuori di seno sensuale ed elegante clicca qui) al tempo stesso.

Ma la showgirl sarda non si ferma qua. Intanto i fans hanno apprezzato il suo video sportivo in cui la si vede allenarsi con "una nuova tecnica".

"Snap back to reality... WHOOP there goes gravity", scrive l'ex velina sul post del video di Ig. "Omg mi vien fatica solo a guardarti Eli", è il commento di Paola Iezzi tra emoticon che ridono e cuoricini. "Sei mitica".

"Complimenti pazzesca", le dice Monica Leoffredi aggiungendo al messaggio le emoticon del fuoco!

Instagram ittlecrumb_



Ma Elisabetta Canalis fa impazzire di gioia i suoi fans per un paio di scatti senza reggiseno in bianco e nero con perizoma che esalta il suo fisico da sogno... "Lunga vita alla Regina Elisabetta", le scrivono i fans. "Per te il tempo non passa mai, sei sempre bellissima"...

Elisabetta Canalis, lato b e via il reggiseno. Le foto social