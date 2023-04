Elisabetta Canalis in bikini, lato B allo scoperto e prova costume più che superata. FOTO

Elisabetta Canalis, curve mozzafiato su Instagram. A 44 anni la showgirl mostra ai fan il suo fisico mozzafiato

Elisabetta Canalis senza freni. È bastata una piccola raccolta di scatti pubblicati dalla show girl "made in Sardegna" per mandare in tilt Instagram. La subrette e kickboxer si mostra ai suoi follower con delle foto in bikini da urlo realizzati da lei e che dimostrano che, per alcuni, l'età è davvero solo un numero.

A 44 anni compiuti, infatti, la Canalis non ha perso il suo fisico mozzafiato. E ad accorgersene sono anche gli stessi fan che, sotto a ogni post sui social, commentano gli scatti con un mare di like e complimenti.

"E poi dicono che la perfezione non esiste... ma esiste eccome!", commenta una fan accanita della showgirl di Sassari. "Elisabetta Canalis patrimonio nazionale, una bellezza unica e invidiata in tutto il mondo!", commenta entusiasta un altro utente, visibilmente grande fan della showgirl.