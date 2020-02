Maison Cilento raddoppia e rinnova la collaborazione con il Giro d'Italia.

Dopo il Giro d’Italia 2019, le Universiadi di Napoli e le cravatte esclusive per la Fondazione Fs Italiane che ripercorrono la storia del treno dalla Napoli-Portici, Maison Cilento 1780 pedalerà ancora una volta sulle due ruote. Lo storico marchio partenopeo di eleganza sartoriale italiana proseguirà infatti la collaborazione con il Giro d’Italia come licenziatario ufficiale delle cravatte della prossima edizione, in partenza da Budapest il 9 maggio 2020.

Per l’occasione verranno realizzate due cravatte speciali, rigorosamente in pura seta color blu navy e confezionate a mano nei laboratori napoletani. Gli accessori sono caratterizzati rispettivamente da due disegni emblematici: la bicicletta stilizzata e il Trofeo Senza Fine, uno dei più iconici del mondo sportivo. Entrambi riportano il logo del Giro d’Italia sul codino e come sotto nodo tre righe dei colori della manifestazione: rosa, bianco e grigio. Ugo Cilento, ottava generazione della storica famiglia specializzata nel confezionamento sartoriale di abiti, cravatte, camicie, accessori e calzature, sottolinea: “Sono onorato che questa collaborazione con il Giro d’Italia prosegua anche per questa edizione, perché rafforza il legame speciale che si è creato con questo evento sportivo unico nel suo genere e capace di attrarre appassionati da tutto il mondo”. Le cravatte Cilento, sia foderate che sfoderate, sono un vero capolavoro di arte sartoriale. Realizzate in twill di pura seta, sono tutte sette pieghe e vengono confezionate nei laboratori napoletani, seguendo le regole e le proporzioni dettate dalla grande esperienza partenopea. La pregiata seta twill, prima di essere orlata, viene ripiegata su sé stessa sette volte per conferire alla cravatta uno spessore maggiore. Questo processo, che richiede tre ore di lavoro e il doppio del tessuto normalmente utilizzato, rappresenta la massima espressione dello stile Cilento. Accanto alle raffinate ed esclusive fantasie, la Maison ha realizzato cravatte “a tema” dedicate al mondo dei mestieri e delle professioni, degli sport e dell’arte, che riportano con grande eleganza iconografie e disegni originali.

M.Cilento & F.llo dal 1780 Fondata a Napoli nel 1780 come attività di confezionamento sartoriale di abiti, cravatte, camicie, accessori e calzature, da sempre condotta dalla famiglia Cilento e attualmente guidata da Ugo Cilento, la Maison ha sempre seguito una impostazione sartoriale artigianale classica, senza processi industriali, prestando grande attenzione ai dettagli, che si concretizzano in pezzi unici di grande classe. Prodotti sartoriali ma anche un vasto assortimento dì capi di abbigliamento, dal classico allo sportswear: pullover, polo, pantaloni taglio jeans, cappotti, cinture, cappelli e tanto altro per un total look al passo con i tempi. La Boutique di via Riviera di Chiaia, nella splendida cornice di Palazzo Ludolf, è un luogo raro e dal fascino straordinario, un piccolo museo dove sono esposti oggetti della collezione privata come capi del Settecento, strumenti di sartoria, mobili e arredi antichi che diventano i perfetti contenitori per le collezioni Cilento.