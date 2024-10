Manuela Moreno annulla anche il terzo matrimonio: "Sono single e sto da Dio"

Manuela Moreno annulla le nozze con Giacomo Maiolini: "Dopo la proposta è filato tutto liscio, poi non ci siamo più trovati. Ora sono single e sto da Dio"

Alla fine Manuela Moreno ha deciso di non sposarsi più con Giacomo Maiolini ed è già la terza volta che la giornalista decide di non andare all'altare. La proposta da parte del manager musicale era arrivata nell'estate dello scorso anno ma evidentemente qualcosa è cambiato nel frattempo. La stessa Manuela Moreno lo ha confessato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1: "Il mio ex mi chiese di sposarmi lo scorso anno, era l’estate 2023. Io accettai convinta. È filato tutto liscio, poi non ci siamo più trovati. C’è stata l’estate di mezzo, non siamo partiti insieme. Non ci vediamo da luglio".

"È il terzo matrimonio che annullo - spiega la conduttrice - Una volta, a tre giorni dal matrimonio, è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui, però, non è mai arrivato". "Ora sono tornata singole e sto da Dio. - ha detto parlando l'ex Maiolini - Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti l’ultima volta un mese fa, tramite messaggio".

Manuela Moreno in passato ha avuto una relazione anche con Adriano Galliani ma come ha raccontato a Monica Setta decise di chiudere i rapporti dopo che "non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie, Daniela Rosati. Non era un vero tradimento, ma era una bugia. E io detesto la non sincerità". "Forse per lui ero importante. - ha raccontato - Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro per il mondo".